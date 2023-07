...nel Milan da anni, come responsabile dello scouting del settore giovanile. E' arrivato nel club nel 2017, dopo aver lavorato nello scouting di, Sunderland e Inter. 'E anche questo ...Sisul sostituto: in pole Trubin dello Shakhtar Una conferma che le sensazioni siano ... Ufficiale anche Quina all'Udinese, Bellanova ale il riscatto di Dia da parte della Salernitana. ...Cristiano Giuntoligià per la Juventus dopo l'ufficialità dell'addio al Napoli ma non può risolvere tutti i problemi subito e da solo, come riporta Ilbianconero.com: Giuntoli atteso dai tifosi della Juventus ...

Torino, si lavora a un super scambio col West Ham Calciomercato.com

La situazione in uscita del club bianconero registra le attenzioni dell'Inghilterra e dell'Arabia Saudita su due simboli dell'era Allegri ...Le possibilità che Roberto Pereyra possa diventare un nuovo calciatore dl Torino sono sempre di meno. Il centrocampista argentino, infatti, è corteggiato da molte altre squadre, tra cui l'Inter, e sem ...