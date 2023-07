“Tonnellate di cocaina su voli clandestini” La scoperta choc

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 7 luglio 2023) La deforestazione dell’Amazzonia diminuirà di un terzo nel 2023, afferma il governo Lula La deforestazione nell’Amazzonia brasiliana sarebbe diminuita del 33,6% nei primi sei mesi del mandato di Lula rispetto allo stesso periodo del 2022, ha affermato in pompa magna ieri il governo secondo il quale “appena” 2.649 kmq di foresta pluviale sarebbero stati disboscati nella regione nella prima metà di quest’anno. I dati satellitari del governo Lula non sono però stati verificati in modo indipendente, precisa oggi la BBC. E mentre è stato riferito che la deforestazione è diminuita, solo a giugno, il monitoraggio satellitare ha rilevato 3.075 incendi in Amazzonia, il numero più alto dal 2007. Inoltre, resta da vedere se la deforestazione annuale mostrerà davvero un calo a fine 2023, poiché il picco annuale di deforestazione e incendi va da luglio a settembre. Lula vuole che i paesi ricchi ...