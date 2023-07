Tim Summer Hits | i cantanti che si esibiranno domenica 9 luglio

(Di venerdì 7 luglio 2023) È previsto per, in prima serata su Rai 2 il nuovo appuntamento con TIM, la kermesse musicale dell’estate, condotta da Andrea Delogu e Nek Una serata emozionante, con la musica più amata del momento, che accenderà ancora per una sera Piazza del Popolo a Roma – dalla prossima settimana, infatti, sarà Piazza Fellini a Rimini a ospitare il palco di TIM– e farà cantare il pubblico a casa sulle note dei tormentoni di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali. Nel corso della puntata, non mancheranno poi le incursioni nel backstage di TIM, presieduto da Gli Autogol che proveranno a strappare alcune interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Diversi saranno inoltre i ...

Bellissima senza tirarsela (neanche un po'), Emma Marrone ha fatto tappa a Rimini, nella soleggiata Riviera Romagnola, dove ha cantato sul palco allestito per il concerto del TIM Summer Hits, insieme ...La Notte Rosa, il Capodanno dell’estate in Riviera, diventa maggiorenne e per festeggiare la diciottesima edizione parte con un’anteprima senza precedenti. Ad aprire ieri il lungo weekend rosa la prim ...