...di ex dipendenti di Twitter da parte di Meta per sviluppare. Considerano i numerosi licenziamenti avvenuti in Twitter subito dopo l'acquisto del social da parte di Musk, Metain ......ha qualche possibilità di successo si deve al fatto che Twitter sotto la gestione di Elon Musk è diventata sempre meno frequentabile e interessante. Da questo punto di vista qualcuno...Lo scontro tra Mark Zuckerberg e Elon Musk sispostarsi presto dall'arena social ai tribunali. Nel giorno del debutto di, nuova piattaforma made in Menlo Park che - pare ha già conquistato 30 milioni di utenti in 24 ore - ...

Threads potrebbe davvero dare il colpo di grazia a Twitter WIRED Italia

Elon Musk accusa Threads di plagio. E con una lettera minaccia azioni legali. Leggi la notizia completa nell’articolo!Twitter minaccia di intraprendere azioni legali contro Meta per la sua nuova piattaforma "Uccidi Twitter" Threads, accusando il gigante dei social media ...