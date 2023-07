Threads | Musk vuol fare causa a Zuckerberg

(Di venerdì 7 luglio 2023) In una lettera inviata all'ad di Meta, l’avvocato di Twitter lo accusa di aver rubato segreti industriali per realizzare la sua nuova app

Provate a immaginare se anche in Europa ci fosse giàe quanti utenti si sarebbero iscritti. Chissà cosa starà pensando adessoa riguardo.. Foto di Mariia Shalabaieva su Unsplash Foto di ...La persona più ricca del mondo, Elon, non si è iscritta ae difficilmente lo farà, dato che possiede il principale concorrente del sito, Twitter. Tuttavia, dei 20 utenti più seguiti (...Meta lancia, il nuovo Twitter: '5 milioni di utenti in poche ore'. Ma in Europa non ci sarà: ecco perché Eloncontro Mark Zuckerberg, il combattimento al Colosseo era una maxi - bufala: ...

Threads, Zuckerberg-Musk: perché Meta non sfida Twitter in Europa Adnkronos

Threads, la app di Instagram che vuole fare concorrenza a Twitter dell’era Elon Musk, è stata lanciata il 6 luglio negli app store di mezzo mondo. La nuova app… Leggi ...Come funziona Instagram Threads Come mi iscrivo Dove lo scarico È vero che è un clone di Twitter Facciamo il punto della situazione.