This is Wonderland Roma 2023 | biglietti e orari

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dal 6 Luglio al 17 Settembreisilluminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur con un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Per tutta l’estate, il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19.00 alle 2.00 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella diis, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? Nessuna risposta definitiva ma solo interpretazioni e sensazioni di ogni spettatore che ...

Ci sono la Regina di Cuori, lo Stregatto e il Brucaliffo. Ma anche il Cappellaio Matto, il Coniglio Bianco e la Lepre Marzolina. Uno show di musica e luci che ripropone una delle favole più conosciute ...... Colla Zio con Rockabilly Carter , Federico Dragogna con Dove nascere , Claudio Orfei con My, Brando Madonia con Le conseguenze della notte . Instagram contentcontent can also be ...[ TUTTE LE INFORMAZIONI ]isa Roma Primo weekend di 'is', la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell'Eur per tutta l'estate. ...

