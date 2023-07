The Witcher 3 | Netflix vuole davvero che la gente sappia che Henry Cavill è ancora il protagonista FOTO

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una curiosa campagna promozionale diribadisce che nella terza stagione di Theilè sempre. Anche se sarà la sua ultima stagione, per il momentoci tiene a ribadire a chiare lettere che ildi The3 èe per farlo non bada a spese. Come rivelato da GamesRadar, il servizio streaming ha diffuso il messaggio "Sì, èlui Geralt nella stagione 3" in varie storiche location britanniche, incluso il Castello di Edimburgo, le Bianche Scogliere di Dover e lo Shard di Londra. L'account Twitter ufficiale dello show ha svelato le immagini, accompagnate dalla scritta "nel caso aveste bisogno di un ...

Geralt, Ciri, Yennefer e Jaskier sono chiaramente i personaggi principali della terza stagione di The Witcher, ma anche personaggi secondari come Dijkstra, Philippa e Radavoid hanno avuto un grande impatto su questa prima parte di narrazione che verrà completata a fine mese. Ora, gli interpreti ...

