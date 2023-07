The Boy | una storia vera ha ispirato il film horror?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 7 luglio 2023) The Boy,del 2016, non è tratto da una, anche se lapuò effettivamente far pensare ad una vicenda di cronaca molto sinistra. Ildi William Brent Bell racconta infatti di una ragazza che accetta di badare ad un bambino che vive in una grande casa insieme agli anziani genitori. Il piccolo Brahms però si rivela essere un inquietante bambolotto con il viso di porcellana. Lo sceneggiatore di The Boy, Stacey Menear, ha spiegato a Cosmopolitan di aver preso spunto da vecchianni ’70 come Baby, del ’73 e Bad Ronald, del ’74, che in effetti hanno delle similitudini di trama con The Boy. Ladi The Boy segue le vicissitudini di Greta Evans, una ragazza americana che si trasferisce in Gran ...