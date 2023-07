Testamento Berlusconi | i dubbi e una frase sotto i riflettori

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Incognite legate alla"Se non dovessi tornare..." nel documento del 19 gennaio 2022 Continua a far discutere l’ultimoolografo di Silvio, quello scritto su un foglio di carta intestata (Villa San Martino) di appena 15 righe lo scorso 19 gennaio 2022 in vista del ricovero al San Raffaele, dove il Cav dispone un legato di 100 milioni di euro al fratello Paolo, un altro della stessa cifra a favore della compagna, Marta Fascina e uno di 30 milioni all’amico di sempre Marcello Dell’Utri. Incognite eriguarderebbero la‘Se non dovessi tornare…’. Si tratterebbe, secondo vari avvocati e notai esperti in diritto di successione contattati dall’Adnkronos, di una vera e propria condizione sospensiva nel gergo tecnico giuridico -(la morte in ospedale) che non si è ...