Testamento Berlusconi |  a Marina e Pier Silvio la guida dell' impero VIDEO

Leggi su agi

(Di venerdì 7 luglio 2023) AGI -Belusconi, i figlia prima moglie'ex premier, il controllo di Fininvest con il 53%. Dalla lettura risulta "che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest, precedentemente esercitato dal padre stesso", ma considerando che precedentemente siacheavevano il 7,65% ciascuno di Fininvest, oggi (dopo il) la loro quota è pari al 53%. Il Cavaliere ha donato anche 100 milioni al fratello Paolo e 100 a Marta Fascina. Per l'amico Marcello'Utri un lascito di 30 milioni "per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me". Nel, scritto a mano mentre stava andando al San Raffaele il ...