Test per geni | quanti km ha percorso il cane? Se rispondi la tua mente è da record

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 7 luglio 2023) Rinfresca la tuacon unper veri. Riuscirai a indovinarekm hail? Ti avvertiamo, è un indovinello tosto! Non ne puoi già più di questo caldo e senti il cervello piano piano atrofizzarsi tra afa e sudore? Sappiamo bene come la cosa migliore in questi casi sia un bel bagno rigenerante al mare o ancora una passeggiata all’aria aperta circondato solo dalle montagne e dal verde. Se sei intrappolato in città però e il lavoro chiama, concediti una piccola pausa da tutto con undi logica che ti rinfrescherà la. Concediti una piccola pausa con questodi logica per veri! – Grantennistoscana.itÈ importante, infatti, mantenere sempre il cervello attivo, allenato e attento ...