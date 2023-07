Terzo polo | Castellone M5S | ' obiettivo distruggere altre forze politiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - "Con Renzi e Calenda si registrano più differenze, su tanti temi siamo molto distanti. Siamo soprattutto distanti da quel modo di fare politica che sembra indirizzato solo ed esclusivamente ad attaccare una forza politica, in particolare la nostra forza politica. Non c'è un'intervista di Renzi o di Calenda in cui non si attacchi il presidente Conte o il M5S. Ci sonoche hanno l'digli altri, noi intendiamo costruire". Così Mariolina(M5S), vicepresidente del Senato, in un'intervista a The Post Internazionale – Tpi.