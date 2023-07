(Di venerdì 7 luglio 2023) L'allenatore non è contento della direzione presa dal club, tante cessioni ma pochi movimenti in entrata. Chiede spiegazioni e chiarimenti

Ternana, clima teso tra proprietà e Andreazzoli ItaSportPress

L'allenatore non è contento della direzione presa dal club, tante cessioni ma pochi movimenti in entrata. Chiede spiegazioni e chiarimenti ...Voce clamorosa delle ultime ore: l’allenatore non è certo di rimanere alla guida delle fere, si fa il nome di D’Angelo tra i possibili sostituti Clima di tensione in casa Ternana con l’allenatore Andr ...