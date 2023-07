Terna con Università di Salerno presentano 2° edizione Master Tyrrhenian Lab

(Di venerdì 7 luglio 2023) La Sala Stampa Biagio Agnes dell'diha ospitato oggi l'evento di presentazione della secondadeldi II Livello "Digitalizzazione del sistema elettrico per la ...

Una volta terminato il Master, i 19 studenti selezionati con il supporto degli atenei coinvolti, saranno assunti da Terna e potranno operare nella sede territoriale in qualità di esperti ed esperte ...

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – La Sala Stampa Biagio Agnes dell’Università di Salerno ha ospitato oggi l’evento di presentazione della seconda edizione del Master di II Livello “Digitalizzazione del siste ...Il progetto Tyrrhenian Lab ha l’obiettivo di istituire, in collaborazione con i tre atenei di Salerno, Cagliari e Palermo, un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle città in c ...