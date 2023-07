Teotino | «Onana cessione inevitabile Sommer? Più come Handanovic»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 luglio 2023) C’è il Manchester United su, con la prossima settimana che dovrebbe essere quella giusta per chiudere l’accordo con l’Inter., ospite a Sky Sport, ha dubbi su uno dei possibili sostituti:. LA PREFERENZA – Tante novità in vista per l’Inter in porta, se dovesse essere ceduto André. Questo il commento di Gianfranco: «La questione è interessante. La sua, secondo me, nelle condizioni in cui è l’Inter èe anche utile. Nel senso che poi arriva ad altri giocatori. Io ho qualche dubbio su Yann, non solo per questioni anagrafiche: mi sembra più Samirche. Cioè: non è quel giocatore che ti aiuta a far partire l’azione, cosìha ...