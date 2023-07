Tentato omicidio a Boscoreale | due arresti

(Di venerdì 7 luglio 2023): Avrebbero sperorato la vittima con un’auto facendola cadere dallo scooter e provocando una frattura ad un vertebra. Questa mattina gli agenti del Commissariato di Pompei hanno eseguito due ordinanze cautelari. Ad emetteri i provvedimenti cautelari il Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli e il Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta rispettivamente della Procura per i Minorenni di Napoli e della Procura di Torre Annunziata. A finire in manette per effetto delle misure cautelari due giovani indagati di cui uno di età minore di diciotto anni die l’altro appena ventenne di Pompei. GLi inquirenti ritengono i due indagati gravemente indiziati del...

... a vario titolo, diaggravato, detenzione e porto abusivo di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione e rapina in abitazione. Il provvedimento restrittivo trae origine ...Nella giornata del 5 Luglio i Carabinieri della Stazione di Borgia traevano in arresto un uomo di 78 anni per. Nella circostanza, il soggetto in questione ha aggredito il proprio vicino di casa per problematiche condominiali colpendolo ripetutamente alla testa e all'orecchio con una zappa e ...... nei riguardi di Giuseppe Buono , il 42enne attualmente in carcere e rinviato a giudizio per l'di Maria Grazia Martino e deldella sorella Adele, a Salerno. Donne presso le ...

“Uccidi la Regina”. Così un chatbot incoraggiò il tentato omicidio del 2021 a Windsor la Repubblica

Tredici le misure cautelari. Tra i reati contestati tentato omicidio, detenzione di armi e stupefacenti, estorsioni e rapine. L'operazione Mare Magnum prese il via nel 2018, derivante da 'Barbarossa' ...Vittima di bullismo, mentre era a bordo di un ciclomotore fu speronato da un'auto con a bordo i suoi due persecutori riportando gravi lesioni. (ANSA) ...