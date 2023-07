Tennis | Wimbledon | Berrettini al 3° turno

(Di venerdì 7 luglio 2023) Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - Matteoavanza al terzodi, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet club di Londra. L'azzurro, numero 38 del mondo, supera l'australiano Alex De Minaur, numero 17 del mondo e 15 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 12 minuti.

Sinner si ritrova un'autostrada spianata a Wimbledon: in poche ore nel tabellone è cambiato tutto Sport Fanpage

