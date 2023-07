Tennis | Wimbledon | Alcaraz al 3° turno

(Di venerdì 7 luglio 2023) Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - Carlosavanza al terzodi, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet club di Londra. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il francese Alexandre Muller, numero 84 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-2), 6-3 in due ore e 33 minuti.

... sconfiggendo l'australiano Alex De Minaur, staccando il biglietto d'ingresso per il terzo turno del Torneo di. De Minaur, numero 17 del ranking mondiale, è stato sconfitto nel giro di tre ...... lo scandinavo, numero 4 del mondo, che non ama particolarmente la superficie e non aveva giocato alcun torneo sull'erba in preparazione di questo, ha ceduto in cinque set al britannico ...News IntervisteIl match di secondo turno tra Paula Badosa e Marta Kostyuk è durato appena 26 minuti. La ... è tornata in campo direttamente adopo aver perso ai quarti di finale ...

Sinner si ritrova un'autostrada spianata a Wimbledon: in poche ore nel tabellone è cambiato tutto Fanpage.it

Londra, 7 lug. – (Adnkronos) – Carlos Alcaraz avanza al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and ...Matteo Berrettini vola al terzo turno del singolare maschile di Wimbledon , terza prova stagionale del " Slam", in scena sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il ...