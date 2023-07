Tennis | Berrettini vince e conquista il terzo turno a Wimbledon

Se Matteoprosegue il viaggio sull'erba londinese, Lorenzo Musetti è costretto a fare le valigie. ...prova stagionale del Grande Slam in corso sui campi in erba dell'All England Lawn...Prestazione magistrale quella di Matteo. Il tennista romano accede al terzo turno di Wimbledon dopo aver superato in 3 set De Minaur con il punteggio di 6 - 3 6 - 4 6 - 3 . Sugli spalti è apparsa anche la sua compagna, Melissa ...The Hammer è tornato. L'erba di Wimbledon riconsegna al mondo delun ritrovato Matteo: il 27enne romano con una sorprendente solidità ha spazzato via in tre set l'australiano Alex De Minaur , numero 17 al mondo e testa di serie numero 15. Dopo la ...

Se Matteo Berrettini prosegue il viaggio sull'erba londinese ... altrettanta prova stagionale del Grande Slam in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra.Roma, 7 lug. (askanews) - A meno di 24 ore dal successo su Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini stacca il pass anche per il terzo turno del torneo di Wimbledon. Contro l'australiano Alex De Minaur, ...