Tedino su Desplanches | ' Palermo | io lo prenderei al volo'

Brunonon ha dubbi in merito alla trattativa fra il Palermo e il giovane portiere Sebastiano, obiettivo dei rosanero. 'Non so se farà il primo, il secondo o il terzo - aggiunge ...

Palermo, senti Tedino: “Desplanches sposta gli equilibri, da prendere la volo” Mediagol.it

Bruno Tedino presenta Senastiano Desplanches, portiere classe 2003 di proprietà del Vicenza laureatosi miglior estremo difensore del Mondiale Under 20 in Argentina con la maglia dell'Italia di Nunziat ...