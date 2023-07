Team Wear Benevento 5 e Nitti | si dividono le strade

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi separano letra il GG5 e Lorenzo. A causa di sopraggiunti problemi personali, il tecnico partenopeo non potrà proseguire la sua avventura al PalaTedeschi. Il club lo ringrazia e gli augura le migliori fortune. «Dispiace davvero tanto, perché con Lorenzo avevamo iniziato un percorso importante e a lungo termine, culminato subito con la promozione in Serie A2 Èlite – le parole del presidente onorario Antonio Collarile.- Purtroppo, a causa di problemi personali, dopo solo un anno, Lorenzo non potrà allenare il5: lo ringrazio pubblicamente per la sua grande professionalità mostrata nell’arco della stagione trascorsa insieme. Nelle prossime ore annunceremo il nuovo allenatore. «Con molto dispiacere, per motivazioni ...

Si separano le strade tra il GG Team Wear Benevento 5 e Lorenzo Nitti TV Sette Benevento

