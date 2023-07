Taylor Swift | fuori oggi la Taylor’s Version di Speak Now

Leggi su zon

(Di venerdì 7 luglio 2023) Attualmente impegnata nel mastodontico “The Eras Tour”,ha rilasciatola’sdel suo terzo album “Now”. Con questa pubblicazione la cantante continua la sua battaglia per riprendere il pieno controllo del suo lavoro, dopo che Scott Borchetta, il fondatore della Big Machine Records- la sua ex casa discografica- ha venduto i primi sei album dia Scooter Braun- manager di Ariana Grande e Justin Bieber-, senza però l’approvazione della cantautrice americana, la quale invece si è ritrovata diverse volte in passato in conflitto con Braun per motivi personali. Una lunga battaglia legale rivelatasi infruttuosa ha quindi spintoha ri-registrare i suoi primi sei ...