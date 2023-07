Tattica mediterranea | tra Grecia e Turchia la sponda sarà Israele?

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 luglio 2023) Atene e Ankara, con nuovi governi e soprattutto con nuovi ministri degli Esteri, provano a dialogare con la regia israeliana. Da un lato Atene per bocca del neo ministro degli Esteri Giorgios Gerapetritis è pronta ad approfittare del clima positivo che si è creato con la, al fine di creare le condizioni per un dialogo basato sul diritto internazionale, e in particolare sul diritto del mare. Lo ha detto dopo l’incontro con il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, in visita ufficiale ad Atene. Dall’altro ecco stagliarsi ladi Tel Aviv, importantissima in questo senso, sia per ricevere l’assistenza alla voce droni e difesa, sia per corroborare la strategia sui gasdotti. Qui Atene Diritto internazionale, delimitazioni sulle acque, Accordi di Abramo: c’è tutto questo nelle dichiarazioni programmatiche del governo Mitsotakis II, nato da ...