"Tassare i fumatori Un favore agli illeciti". Gregoire Verdeaux sferza l'Ue

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il vicepresidente per le relazioni esterne di Philip Morris International commenta su ilGiornale.it i recenti dati sul mercato nero delle sigarette. E bacchetta l'Ue: "Sia realista. Serve un approccio innovativo, aperto alle alternative smoke free"

Il vicepresidente per le relazioni esterne di Philip Morris International commenta su ilGiornale.it i recenti dati sul mercato nero delle sigarette. E bacchetta l'Ue: "Sia realista. Serve un approccio ...