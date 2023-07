Tardelli | «Barella e Frattesi ottimi insieme Casadei peccato sia andato in Inghilterra Su Tonali…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Marco, ex centrocampista dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle mezzali in Serie A e di quelli futuribili per la Nazionale Marco, ex centrocampista dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle mezzali in Serie A e di quelli futuribili per la Nazionale. Le sue dichiarazioni: «possono giocarecome hanno fatto anche in Nazionale. Adiamogli tempo, sta crescendo.? Mi piace tantissimo perché ha fisico e personalità. Gli inglesi ci hanno visto lungo. Per Miretti sarebbe importante giocare. Tonali per me è un trascinatore sin dai tempi di Brescia, per me farà bene anche in Premier League».