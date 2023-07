(Di venerdì 7 luglio 2023) su Rai 1, 7 luglio Questa sera, venerdì 7 luglio, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inladi, la versione nip di Tale e qualecondotta da Carlo Conti e con in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Si trattaedizione, andata in onda per la prima volta quest’inverno e ora riproposta in estate in, che vedrà cinque puntate per altrettante prime serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nelle prime quattro puntate ci saranno undici personaggi sconosciuti che si esibiranno imitando diversi cantanti. Tutti verranno giudicati dal collegio ...

I PROGRAMMI IN CHIARO, ore 21:25 su Rai 1 Carlo Conti alla conduzione del format di successo che stavolta vede cimentarsi sconosciuti e non vip. L'isola delle 30 bare, ore 21:20 su Rai 2 ......ad esempio Ozempic. L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha ricevuto notifiche di persone che hanno dovuto essere ricoverate in ospedale dopo l'uso diprodotti. A causa della ...Questa realtà ci fa riflettere anche sui modi con ila nostra società si deve fare carico delle persone anziane e più fragili". Di fronte asituazioni si tratta, insomma, di capire cosa ci ...

Tali e quali: tutte le imitazioni della terza puntata di stasera Libero Magazine

Tali e quali show 2023: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della terza puntata in replica su Rai 1, 7 luglio Questa sera, venerdì 7 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ...Se guardiamo ai fatti, in Occidente non c’è alcun tramonto. Viceversa, per le potenze non occidentali e, specificamente, per quelle che hanno con l’Occidente ...