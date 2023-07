Susanna Messaggio | «Mike Bongiorno voleva giocare a tennis con noi | mi supplicavano di farlo vincere»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il Corriere della Sera intervista, volto della tv per anni, ha lavorato, tra gli altri, con Claudio Cecchetto,, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Proprio su di loro, laracconta alcuni aneddoti. Arrivò alla tv grazie a Enzo Tortora. Laracconta: «Ero nella sede Rai di Milano per portare traduzioni dal tedesco con cui mi mantenevo agli studi, quando in ascensore mi vide Anna Tortora, che mi disse “è lei”. Poi arrivò Enzo, suo fratello, che ripeté: “è lei”. Mi dissero che ero perfetta come telefonista a Portobello e mi fecero fare una prova. Io però dissi che c’era un errore, perché ero lì per delle traduzioni. Nessun errore, dissero e così cominciai la carriera al mitico Centralone. Guadagnavo 200 mila lire a puntata». Tortora ...

Antonello Colledanchise e...... STORIE VERE DI RAGAZZE DALLA PARTE DEL PIANETA Di Cristiana Ruggeri, illustrazioni di... Si tratta di storie esemplari, unite da un unico grande: non si è mai troppo piccoli per ...Arianna Ascione per www.corriere.it Gli iniziStorica valletta di Mike Bongiorno, volto amatissimo dal pubblico televisivo,proprio oggi compie 60 anni. Nata a Milano il 30 gennaio 1963 ha mosso i suoi primi ...

Sussanna Messaggio voleva fare danza da bambina. Poi arrivò il seno e quel sogno tornò nel cassetto. Ma era giovane e soprattutto bella. E così per lei si spalancarono le ...La ex conduttrice si racconta: «Ho perso una figlia di otto mesi. Ma poi sono ripartita». Tortora: «Mi vide in ascensore e disse: è lei. Così divenni la telefonista a Portobello» ...