Nell'ambito dell'istruzione, si avvicina l'arrivo del contingente per le immissioni in ruolo, accompagnato dalla pubblicazione della Circolare e della nota esplicativa. Nella domanda che gli aspiranti inseriti in GaE e GPS dovranno presentare per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno. Per quanto riguarda la procedura delle supplenze, si ipotizza che possa essere attivata nella seconda metà del mese di luglio, con possibile 'sconfinamento' alla prima metà di agosto.

Supplenze e immissioni in ruolo: cosa sappiamo finora. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Venerdì 7 luglio alle 14:30 Orizzonte Scuola

Nella giornata di ieri, 6 luglio, ha avuto luogo un secondo incontro tra i rappresentanti del ministero dell'Istruzione e del Merito e i sindacati dei lavoratori della scuola, al fine di dare informazioni. Nell'ambito dell'istruzione, si avvicina l'arrivo del contingente per le immissioni in ruolo e la nuova procedura di nomine e supplenze si presenta come un notevole passo avanti rispetto all'anno precedente.