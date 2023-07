Sui social network circolano molte offerte di alloggi turistici a prezzi allettanti che non di rado si rivelano truffe Come tutelarsi? I consigli degli esperti della Polizia postale con Airbnb per non farsi truffare

Leggi su iodonna

Dal Salento alla Campania, dalla Liguria alla Sicilia. L'offertacasa vacanze ideale corre sui, tra Facebook e Telegram. Nessuna commissione, si tratta direttamente con il proprietario. In realtà, non disi tratta di annunci truffa per case vacanze così da sogno che… non esistono. Lo scorso anno sono state centinaia le denunce presentate alle forze dell'ordine da persone che, fidandosi di post comparsi sulla rete, si sono presentati baldanzosi nei luoghi di villeggiatura. A caparra già versata, non hanno neppure trovato la casa che credevano di avere prenotato.