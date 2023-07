Sudtirol | UFFICIALE | arriva Cisco dal Pisa

(Di venerdì 7 luglio 2023) La carriera di Andrea, centrocampista offensivo classe '98, continuerà al. Come si apprende dal sito della Lega B...

anche il passaggio di Andrea Cisco dal Pisa al Sud Tirol. Il comunicato delle due società. 'Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo alla società il ...FC Südtirol comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Pecorino . Proviene dalla Juventus con la formula del prestito . Si è legato quindi al club ... Con l'arrivo di Alvini sulla panchina dello Spezia, il quadro degli allenatori di Serie B è quasi ...Spezia " Alvini (nuovo)"...

UFFICIALE: SudTirol, doppio colpo in casa Juventus: arrivano Peeters e Pecorino TUTTO mercato WEB

L'ex attaccante del Catania arrivato nel 2021 giocherà in cadetteria agli ordini di Bisoli: i bianconeri lo pagarono 2 milioni di euro.Doppia operazione di calciomercato in usita: l'attaccante e il centrocampista sono stati ceduti in prestito al club altoatesino ...