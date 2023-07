... Ciad, Ghana,ed Egitto. L'hotspot di Lampedusa è pieno ben oltre le sue capacità, con oltre ... nonostante i trasferimenti con la spola di traghetti di linea e le motovedette diGialle e ...... Ciad, Ghana,ed Egitto. Hotspot di Lampedusa sovraffollato Sono 3.279 i migranti ospiti dell'... con i traghetti di linea per Porto Empedocle e le motovedette delleGialle che hanno fatto ...... Ciad, Ghana,ed Egitto. Sono 3.279 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, otto volte ... con i traghetti di linea per Porto Empedocle e le motovedette delleGialle che hanno fatto ...

Nel Sudan in fiamme, il miracolo dei 300 orfani strappati alla morte la Repubblica

“Mia nonna, Kaltuma Mohamed Adam, era insieme a un gruppo di anziani ipovedenti che erano stati radunati dalle forze occupanti a El Geneina, le Rsf( gli ex janjaweed, in un luogo isolato con la promes ...TRENTO. Migliaia di giovani tornano in Sud Sudan dopo la guerra, lo sforzo di Acav e Fondazione San Zeno per sostenere il processo di ricostruzione e sviluppo del Paese: “Finanziato un progetto che pr ...