Su Maxime Lopez piomba anche la Lazio | ma la trattativa del Napoli è in fase molto avanzata Gazzetta 

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 luglio 2023) Laprova ad insidiare ilnellaper, scrive la Gazzetta dello Sport, che però aggiunge che il club di De Laurentiis è già più avanti nei colloqui con il sassuolo ed il giocatore francese. La rosea scrive: “Nella corsa dellaal nuovo regista salta fuori la candidatura di. Ed è una candidatura forte, in grado di far passare in secondo piano le altre”. Finora il preferito del club biancoceleste era Lucas Torreira, che però ieri è apparso in una foto su Instagram con un tutore al ginocchio, cosa che preoccupa la. D’altra parte, il Galatasaray continua a valutare Torreira almeno 12 milioni di euro e non ha molta intenzione di cederlo, per questo il club di Lotito avrebbe dirottato ...