Su imputazione coatta di Delmastro la parola passa ai pm di Roma

In base a quanto si apprende la formulazione dell'da parte dei pm capitolini potrebbe ... ha stabilito l'impugnazionestabilendo, sostanzialmente, che Delmastro era consapevole del ...Il gip non ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura. La reazione: "Ne prendo atto, fiducioso in un esito positivo".- C'è poi l'chiesta dal gip di Roma per Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito. La Procura di ...

Caso Delmastro, il ministero: 'Imputazione coatta irragiovevole' - Cronaca Agenzia ANSA

Condividi questo articolo:Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “L’imputazione coatta per il sottosegretario Delmastro lascia quantomeno straniti ma non dubito che Delmastro, a cui vanno la mia solidarietà e sti ...Attacchi anonimi, gaffe istituzionali, errori e clamorosi scivoloni: e meno male che dovevano essere quelli “pronti” a guidare il Paese ...