Su Delmastro | Nordio ci rimette la faccia

(Di venerdì 7 luglio 2023) L'imbarazzo del ministro che aveva protetto il sottosegretario anche in Parlamento. Mentre è al G7 a Tokyo a difendere lo stop all'abuso d'ufficio, fonti di via Arenula affiancano Palazzo Chigi nella guerra alle toghe: "Irrazionale il caso, ora riforme radicali"

Secondo fonti del ministero della Giustizia, "l'imputazione coatta nei confronti dell'on.Delle Vedove, come nei confronti di qualsiasi altro indagato, dimostra l'irrazionalità del ..., ...... rinviando appunto alla riforma della giustizia. Dal governo - che ieri ha voluto 'prendere posizione' dopo l'uno - dueSantanchè, finiti nella bufera giudiziaria - ci si chiede "se ......Carlo, il ministro della Giustizia, per una stretta sulle indagine preliminari ma anche le parole dello stesso nei confronti del gip che ha chiesto l'imputazione coatto per Andrea...

Meloni apre l’offensiva contro i giudici. Nordio prepara “riforme radicali” e il suo ministero attacca: “Irra… la Repubblica

L'imbarazzo del ministro che aveva difeso il sottosegretario anche in Parlamento. Mentre è al G7 a Tokyo a difendere lo stop all'abuso d'ufficio, fonti di via ...Fonti di Via Arenula contro i magistrati dopo le ultime notizie giudiziarie che coinvolgono il governo: “L’imputazione coatta è irragionevole. E’ urgente la riforma dell'iscrizione del registro degli ...