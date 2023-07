Strange Planet - Uno strano mondo | svelata la data di uscita della nuova serie animata per adulti di Apple TV+

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ecco quando uscirà- Uno, lapertargataTV+ basata sulla graphic novel bestseller di Nathan W. Pyle.TV+ ha appena svelato ladiufficiale di- Uno: lapercomposta da 10 episodi farà il suo debutto il 9 agosto con nuovi episodi settimanali ogni mercoledì, fino al 27 settembre. Basata sull'omonima graphic novel bestseller del New York Times, divenuta un fenomeno sui social media, "- Uno ...

Secondo quanto riportato su Deadline, Apple TV+ ha fissato la data d'uscita di, la nuova serie d'animazione per adulti partorita dalla mente di Dan Harmon, che altri non è che il co - creatore di Rick and Morty e l'autore di Community . Harmon ha co - scritto lo ...Apple TV+ annuncia che, la nuova serie animata per un pubblico adulto del co - ideatore di Rick and Morty Dan Harmon e di Nathan W. Pyle , adattamento dell'omonima graphic novel di successo, sarà disponibile ...- Pubblicità - Apple TV+ ha annunciato che '- Uno strano mondo ', la nuova serie animata per adulti composta da 10 episodi, farà il suo debutto il 9 agosto con nuovi episodi settimanali ogni mercoledì, fino al 27 settembre. ...

Strange Planet: Apple TV+ annuncia data e cast vocale della serie ... ComingSoon.it

Ecco quando uscirà Strange Planet - Uno strano mondo, la serie animata per adulti targata Apple TV+ basata sulla graphic novel bestseller di Nathan W. Pyle.La serie è creata da Dan Harmon, autore di Rick and Morty e Community, e da Nathan W. Pyle e arriverà in streaming su Apple TV+.