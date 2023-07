Strage di Cadore | arrestata Angelika Hutter Negativa all’alcoltest | rischia fino a 18 anni di carcere

(Di venerdì 7 luglio 2023) È stata, la donna tedesca di 32che ieri ha causato le morte di tre persone apiombando a fortissima velocità su una famiglia che stava passeggiando nel centro del paese. La tedesca è accusata di omicidio stradale plurimo.l’automobilista tedesca L’automobilista tedesca pochi giorni fa era stata denunciata a Bolzano perché in possesso di oggetti atti ad offendere. Attualmente la donna, che pare non abbia espresso parole di pentimento di quanto commesso all’atto del fermo avvenuto poco dopo l’incidente, si trova rinchiusa in stato di arresto nella Casa di reclusione femminile di Venezia-Giudecca. L’udienza di convalida dell’arresto dovrebbe tenersi lunedì. LEGGI ANCHE Tragedia a Pordenone, bulgaro ubriaco ...

... vivrebbe un po' alla giornata, di espedienti come ha riferito chi l'ha vista dopo aver commesso lalungo la via Udine della cittadina del. La donna, per motivi ancora in corso di ...E' il momento del dolore a Ca' Solaro, colmello di Favaro Veneto, dove aveva radici la famiglia falciata ieri a Santo Stefano dida una trentenne tedesca a bordo di un'Audi. La reazione della comunità Il presidente della municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, d'accordo con l'assessore all'agricoltura, Renato ...La, sulle strade del nostro Paese, continua. È di tre morti il bilancio del tremendo incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Santo Stefano di, in provincia di Belluno. Un'...

Angelika Hutter, oltre a non aver mostrato alcun segno di pentimento o di rimorso, vivrebbe un po' alla giornata, di espedienti come ha riferito chi l'ha vista dopo aver commesso la strage lungo la ...