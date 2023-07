Strage di anziani a Milano Incendio in una Rsa | 6 morti e 81 feriti VIDEO

Leggi su agi

(Di venerdì 7 luglio 2023) AGI - Poco prima dell'1,30 di questa notte si è sviluppato unnella casa di riposo dei Coniugi, in via dei Cinquecento a. Il bilancio al momento è di sei persone morte e 81 ferite. Due ospiti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, altri 14 in codice giallo e 65 in codice verde nei vari ospedali cittadini. Due vittime, le occupanti del della stanza in cui è partito il rogo, due donne di 69 e 87 anni, sono morte carbonizzate. Gli altri quattro deceduti, tre donne di 75, 84 e 85 anni e un uomo di 73 anni, invece per intossicazione. Le cause dell', ritenuto di origine accidentale, devo ancora essere accertate. Sala: "Bilancio pesantissimo" "Poteva andare peggio, ma 6è comunque un bilancio pesantissimo e speriamo non si aggiungano le due persone in ospedale che sono in ...