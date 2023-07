Storia e virtù del cioccolato

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il 7 luglio si celebra “Giornata mondiale del”, istituita per celebrare l’anniversario dell’invenzione della prima tavoletta dinel 1847. Anche se, come vedremo, l’introduzione in Europa è avvenuta secoli prima. Storia del: le origini in Mesoamerica e la diffusione in Europa Il, con il suo gusto irresistibile e la sua capacità di donare piacere istantaneo, ha una lunga storia che affonda le radici nell’antica Mesoamerica. Le prime tracce di consumo di cacao da parte delle popolazioni precolombiane risalgono a circa 1900 a.C. Le civiltà come gli Olmechi, i Maya e gli Aztechi consideravano il cacao un dono divino e lo utilizzavano in cerimonie religiose e celebrazioni speciali. Per queste antiche civiltà, il cacao aveva un valore che andava ben oltre quello culinario. Il cacao ...