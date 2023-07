Storia di uno strano rapporto | quello tra Papa Francesco e Casarini Ora il capo Ong sbarca in Vaticano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug – La notizia è di quelle da far strabuzzare gli occhi:ha invitato Luca, già leader No Global ai tempi del G8 a Genova e oggimissione della Ong Mediterranea Saving Humans, alla prima sessione della XVI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi. L’evento si terrà dal 4 al 29 ottobre prossimo. Tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione”. Cosa c’entra? Nulla, ma tant’è, lo(e discutibile)tra ile l’ex agitatore dei centri sociali va avanti ormai da qualche anno. Tutto ebbe inizio quattro anni fa, con un incontro particolarissimo. “Sempre a disposizione”., breve ...

Cerchiamo di scoprire qualcosa in più allora su Federica Fumagalli, dandosguardo alla ... Lad'amore tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli invece è ben diversa, con i due che si sono ...slogan, spiega il sociologo, rilanciato da chi propugna la "tunisificazione del Paese", ma che non ha senso. "Ci dimentichiamo", sottolinea Sahbani, "che la Tunisia nel corso dellaha ...spesso inventata Dalla rassegna degli orrori da Maturità non poteva essere esonerata la, da sempre fonte di topiche clamorose. La strategia della 'guerra lampo' (Blitzkrieg) Perstudente ...

Uno spazio di storia a Labaro VignaClaraBlog.it

Nel dopoguerra l'abbronzatura era uno status symbol, un sinonimo di tempo libero, di disponibilità economica per viaggiare in luoghi caldi e di forma fisica derivante da attività all'aperto costante, ...Scritto durante la malattia Come d'aria è la voce autentica di una madre che combatte contro un tumore e racconta alla figlia disabile la loro storia. Un intreccio potente, vero e spietato, tra ...