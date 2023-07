Stop al taglio vitalizi | Conte attacca | “M5S lo aveva cancellato nel 2018”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tornano i maxi assegni per 851 ex senatori e 444 familiari di senatori deceduti: loaldeifa capolino al Senato. Parole dure da, leader del Movimento 5 Stelle: “I patrioti di Meloni hanno altre priorità”.alal Senato Il Senato ripristina ianche per chi ha L'articolo proviene da Il Difforme.

Può un dipendente all'ultimo giorno di lavoro decidere di aumentarsi la pensione e di aumentarla anche per tutti i suoi ex colleghi che in pensione ci sono già Nel Paese reale la risposta è scontata: ...La loro decisione è inappellabile: in altre parole,aldei vitalizi. Il verbale della seduta recita: "La cessazione degli effetti della delibera 6 del 2018 a far data dal 13 ottobre 2022 "..

Il Senato ha deciso di fermare il taglio dei vitalizi imposto nel 2018. Una misura che prevedeva che l'assegno fosse calcolato con il metodo contributivo (quanto ...Stop al taglio dei vitalizi, il Senato ripristina i benefici anche per chi ha svolto meno di una legislatura: tornano i maxi assegni per 851 ex senatori e 444 familiari di senatori deceduti. L’importo ...