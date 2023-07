Stop al taglio dei vitalizi per gli ex senatori | Conte all’attacco | «Privilegi ripristinati alla chetichella» Cosa è successo al Senato

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il Consiglio di garanzia delha deciso loaldeiintrodotto nel 2018 quando il M5s era in maggioranza con la Lega a sostegno del governoI. Quelloprevedeva che l’assegno di base fosse calcolato con il metodo contributivo, ossia basato sul calcolo di quanto effettivamente versato, e non con il metodo retributivo, cioè non sulla base dello stipendio da parlamentare percepito. Ma lo scorso 5 luglio il Consiglio di garanzia di Palazzo Madama ha deciso la «cessazione degli effetti della delibera 6 del 2018 a far data dal 13 ottobre 2022». La misura riguarda gli assegni antecedenti al 2012, quando venne deciso che venisse applicato il sistema contributivo e non più retributivo anche ai parlamentari. Una decisione che arriva nell’ultima seduta ...

Via libera del consiglio di garanzia del Senato a una delibera che prevede il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori. Si tratta di quelli relativi a prima del 2012 quando, adeguandosi ...In base a una sentenza della Corte Costituzionale, che ha fatto riferimento alle pensioni d'oro - la delibera ha deciso per la temporaneità dell'applicazione del, facendolo finire con l'avvio ...Non ci sarà nessundei vitaliz i. Il Consiglio di garanzia del Senato ha infatti deciso di abolire la delibera 6 del 2018 voluta dal Movimento 5 Stelle che tagliava i vitalizi per gli ex parlamentari. Il colpo di ...

Ok a stop taglio vitalizi per ex senatori prima del 2012. Sì di Fi e di un ex M5s Il Sole 24 ORE

I vitalizi per i senatori che hanno completato un mandato prima del 2012 saranno ripristinati: lo ha deciso il Consiglio di garanzia del Senato, ...Il Consiglio di garanzia del Senato ha deciso lo stop al taglio dei vitalizi introdotto nel 2018 quando il M5s era in maggioranza con la Lega a sostegno del governo Conte I. Quello stop prevedeva che ...