Stellini | «Kilman è molto forte tecnicamente | con grande visione di gioco | ma meno veloce di Kim»

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’ex allenatore del Tottenham, Cristian, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio.ha parlato di mercato, a partire da un commento su, potenziale sostituto di Kim Minjae al Napoli. Vale davvero 40 milioni? «E’ un profilo simile a quello di Kim. Un giocatore. Hadi. Probabilmente non è cosìcome Kim, e sotto questo punto di vista potrebbe avere difficoltà contro giocatorirapidi. Il Napoli, però, è una squadra che predilige il possesso continuato, e questo aspetto potrebbe giovare al difensore inglese». Sulla Premier e i diritti tv in Inghilterra,...

