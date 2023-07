Stellini | 'Io e Conte contattati dal Napoli? Non lo so'

Passato dae infine a Mason, è riuscito a segnare 30 gol in Premier League, 6 in meno del pichichi Haaland. Quasi il doppio rispetto alle 17 reti dello scorso campionato, e record ...Intanto, dopo aver concluso il campionato con Ryan Mason in panchina che aveva preso il posto di Cristianin seguito all'esonero di Antonio, il club londinese ha incassato il no dell'...... gli Spurs sono stati guidati dalla prima alla 28esima giornata da Antonio, dalla 29esima alla 32esima dal suo vice Cristiane infine hanno concluso il campionato sotto la gestione di ...

Stellini: "Non mi risulta che il Napoli abbia chiesto me e Conte. Ndombele va coccolato" TUTTO mercato WEB

Cristian Stellini, ex allenatore del Tottenham e vice di Antonio Conte, ai microfoni di 1 Station Radio ha parlato del divario tra Serie A e Premier, soffermandosi anche sul calciomercato: “In questo ...La Bierfest di Misinto e la Festa della birra di Baranzate: il weekend dell’8 e 9 luglio per chi non ha ancora deciso cosa fare inizia con un “prosit” e prosegue Si è aperta giovedì sera la Misinto Bi ...