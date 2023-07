Stellini | «Il Napoli non ha cercato Conte | su Ndombele…»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le parole di Cristian, assistente allenatore di Antonio, sul. Tutti i dettagli in merito Cristianha parlato a 1 Station Radio del. PAROLE – «Se siamo stati contattati dalin estate? Non lo so, di queste cose se ne occupa. Per quello che ne so, tuttavia, non è stata formulata una richiesta di questo tipo. Ndombele? È un talento puro. A livello tecnico, e di forza esplosiva, è un talento purissimo. Forse, ha troppo bisogno di sentirsi coccolato. Dovrà maturare sotto l’aspetto caratteriale. se lo si segue dimostra di poter garantire un certo tipo di risposta. Diversamente, lasciato a sé stesso, tende a perdersi. Ormai, ha 25 anni, non è più giovane ed è necessario fare un certo tipo di percorso».

