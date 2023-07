Stellini | “Che io sappia non ci sono stati contatti tra Conte e il Napoli”

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Se ilci ha contattato? Non saprei, di queste cose se ne occupain prima persona. Ma che ionon c’è stata alcuna richiesta di questo tipo”. Cristian, vice di Antonioal Tottenham fino a pochi mesi fa, ha parlato ai microfoni di 1on Radio. Il tecnico si è poi soffermato anche su Tanguy Ndombele, che il duo ha avuto a Londra fino alla scorsa estate: “È un talento puro a livello tecnico e di forza. Ha bisogno di maturare sotto l’aspetto caratteriale. Ha 25 anni, non è più un ragazzino ed è necessario fare un certo tipo di percorso”. SportFace.

Il Napoli, però, è una squadrapredilige il possesso continuato, e quedsto aspetto potrebbe giovare al difensore inglese" Potenzialmente uno dei migliori della sua generazione, Ndombele pare ...Commenta per primo Cristian, ex allenatore del Tottenham e tecnicoha spesso ricoperto il ruolo di vice di Antonio Conte , è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, tornando a parlare del suo futuro e di quello ...... è intervenuto Cristian, ex allenatore del Tottenham e vice di Antonio Conte. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. Credeil divario tra Premier e ...

Stellini: "Non mi risulta che il Napoli abbia chiesto me e Conte. Ndombele va coccolato" TUTTO mercato WEB

A “1 Football Club”, è intervenuto Cristian Stellini, ex allenatore del Tottenham e vice di Antonio Conte. Crede che il divario tra Premier e Serie A sia così ampio “In questo momento la Premier è in ...L'ex vice di Antonio Conte ha parlato del difensore centrale Kilman che piace tantissimo al Napoli per sostituire il partente Kim Min Jae.