Stellantis - Accordo con NioCorp per l' acquisto di terre rare

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 7 luglio 2023)compie un nuovo passo avanti nelle strategie di approvvigionamento dei materiali critici necessari per raggiungere gli obiettivi di elettrificazione del piano industriale Dare Forward 2030. Il gruppo guidato da Carlos Tavares ha sottoscritto unvincolante con la statunitenseDevelopments per l'di. I termini. L'intesa prevede un contratto decennale per l'di ossido di neodimio-praseodimio, ossido di disprosio e ossido di terbio cheintende produrre con il Progetto Elk Creek Critical Minerals, nel Nebraska sudorientale (Stati Uniti), a condizione di ottenere un adeguato finanziamento. In ogni caso, le due aziende hanno sottolineato come, al momento, non sia stata conclusa "alcuna analisi ...