(Di venerdì 7 luglio 2023) AGI - C'e' l'ipotesi uso improprio delda parte della conducente dell'autovettura che giovedì pomeriggio attorno alle ore 15,45 ha falciato un'interaa Santo Stefano di Cadore nel Bellunese uccidendo tre persone, un bimbo di due anni, suo padre e la nonna. Non viene escluso che a provocare il terribile incidente stradale sia stato un momento di disattenzione causato proprio dal, un messaggio o una semplice ma fatale consultazione. La donna, una trentenne tedesca, in stato di shock, è stata arrestata nel corso della notte con l'accusa di omicidio stradale plurimo. L'interrogatorio nella caserma dei carabinieri si è svolto con il supporto di un'interprete. La donna è stata sottoposta a esame tossicologico e alcolimetrico. Sulla strada non ci sono segni di frenata e i testimoni hanno raccontato di un'Audi ...

Carlo Trovato era in sella alla sua Ducati Multistrada eviaggiando a nord verso il centro ... Il corpo di Carlo Trovato è stato trovato a 30,40 metri da dove si trova la sua Ducati. ...... cortese quanto inderogabile avviso che lo sportello della macchina blindataper chiudersi, e ... Èl'ultimo dei grandi protagonisti della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica, a cui ..."Credo di far parte di una generazione di ragazzi molto forti e molto promettenti che sta facendo rinascere una passione per il tennis in Italia, chesiun po' spegnendo. Si nota che gli ...

Stava forse al cellulare l'uomo che ha falcidiato la famiglia in Veneto AGI - Agenzia Italia

È finita in tragedia la vacanza di una famiglia di Mestre che a Santo Stefano di Cadore, nelle Dolomiti bellunesi, stava trascorrendo alcuni giorni di riposo nella seconda casa in montagna. A morire ...