Sta arrivando sui Samsung Galaxy S21 l’aggiornameno di luglio | le novità

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Arrivano alcuneparticolarmente interessanti, oggi, per gli utenti in possesso di unS21. Nonostante la serie sia stata lanciata sul mercato più di due anni fa, infatti, gli upgrade sono costanti e su base mensile, come abbiamo avuto modo di constatare questo venerdì. Vedere per credere il fatto che poco meno di un mese fa sia stata avviata la distribuzione della patch di giugno, stando anche al pezzo che abbiamo pubblicato a suo tempo. Oggi tocca al nuovo aggiornamento di, anche se qui in Europa dovremo pazientare ancora qualche giorno secondo le informazioni raccolte in mattinata. Alcune indicazioni suiS21 verso l’uscita deldi: lein corso Come stanno le ...