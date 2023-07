(Di venerdì 7 luglio 2023) Con la goleada sull’UCD Dublin il St.ha scalzato il Derryal secondo posto in classifica a sole 4 lunghezze dalla capolista Shamrock. La squadra di Daly ha sommerso di gol il malcapitato fanalino di coda del campionato, mettendo subito a posto le cose nel primo tempo e dilagando nella ripresa con le seconde linee in gran InfoBetting: Scommesse Sportive e

St. Patricks-Cork City (venerdì 07 luglio 2023 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Il St. Patricks è la squadra migliore d'Irlanda per numero di punti conquistati in casa: 25 sui 36 totali a disposizione. Sempre vittorioso nelle ultime 5 gare interne, l'undici di Dublino riceve a ...A Richmond Park arriva la penultima della classe a sfidare la vice-capolista della massima serie irlandese In Premier Division il discorso per il titolo non è ancora chiuso. Merito del Dundalk che la ...