Spezia | presentato il nuovo logo del club

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilappare più "moderno" pur presentando i tratti tradizionali del. Entrerà in uso già dalla stagione 2023/2024

... i tifosi hanno espresso tutto il loro disappunto, compreso il sindaco di La, Pierluigi ... Massimiliano Alvini, che questa mattina è stato'.Nell'agosto del 2009 hai risultati della prima fase di test ai rappresentanti del enti ... Massa Carrara, Genova, Lae Milano. Gli interramenti venivano effettuati a ridosso dela ...... sulla linea Genova - Busalla - Arquata e tra Sestri Levante e La. SPAZIO E COMFORT Rock è ... il Sindaco ha firmato l'ordinanza per il proseguo del noleggio del desalinizzatoreil ...

Spezia Calcio, presentato il nuovo allenatore Alvini RaiNews

Così Massimiliano Alvini, il nuovo allenatore dello Spezia Calcio. Il 7 luglio, conferenza stampa della società per la presentazione ufficiale, poco prima della partenza per il ritiro estivo pre ...A poche ore dall'ufficialità, il nuovo tecnico dello Spezia Massimiliano Alvini si è presentato in conferenza stampa..